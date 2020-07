'Servono rinforzi per presidiare i confini del Fvg'

“Vogliamo Gorizia e Trieste! Non si tratta più di fanti italiani che incitano alla riconquista delle città irredente, ma di una volontà migratoria messa in pratica da chi si mette in viaggio lungo la rotta balcanica, che si riversa prepotentemente sulle due città, mettendo in gravissima difficoltà la sicurezza degli operatori e dei cittadini”, denunciano le segreterie sindacali della Fsp Polizia di Stato di Gorizia e Trieste, coordinate dal vice segretario nazionale Fsp Polizia di Stato Raffaele Padrone.

“La problematica è estremamente seria e va assolutamente considerata emergenziale. A Gorizia si stanno distogliendo le Volanti a presidio del territorio per andare in soccorso all’esiguo personale in forze alla Polizia di Frontiera terrestre, creando a caduta un vuoto che si riversa sulla sicurezza della cittadinanza”, denuncia la Fsp. “A Trieste ci si trova solo con due pattuglie di Polizia di Frontiera a fronteggiare 54 chilometri di confine. Il tutto unito anche all’emergenza Coronavirus che merita attenzione. Ad aggravare la situazione, una quindicina di poliziotti in quarantena dopo che tre migranti sono risultati positivi a Udine”.

“Ci dobbiamo unire alle richieste del Questore di Gorizia e di Trieste nel richiamare all’attenzione il Ministero dell’Interno per un aumento di uomini per vigilare il territorio e anche al Dirigente della IV Zona di Polizia di Frontiera di Udine. Lo facciamo per coerenza in quanto notiamo le enormi difficoltà di gestione di un’emergenza migratoria sminuita dal Governo e da tutte le istituzioni, immobili di fronte a gravi carenze organiche e logistiche del Polizia di Stato”.

“Richieste lecite, dirette a una buona funzionalità del sistema dei rintracci in sicurezza anche di fronte alla pandemia del Sars Cov 2, che già ha mietuto migliaia di vittime in Italia e che va monitorato con estrema severità. I problemi di sicurezza e la carenza di operatori oggi sta diventando più che mai un problema d’importanza vitale per la gestione della rotta balcanica, appoggiando gli sforzi dei Questori e portando a Roma direttamente le segnalazioni di competenza”.

“Anche dalla politica regionale ci aspettiamo di più: alle chiacchiere elettorali devono seguire i fatti, perché poi a trattare il fenomeno sono i poliziotti in prima persona che, con grande spirito di abnegazione, lavorano senza i mezzi adeguati e le sicurezze sanitarie d’obbligo, rischiando di portarsi a casa malattie che spaziano dalla scabbia alla Tbc e al temuto Covid 19, anche se, in questo momento, sembra più importante riportare i voli di Alitalia che contenere il pericolo di contagio dalla rotta balcanica. Ricordiamo, inoltre, l’intervento del Ministro Lamorgese che, in occasione dell’incontro tra i Presidenti Mattarella e Pahor ha sminuito la gravità del fenomeno dicendo che ‘la rotta balcanica va abbastanza bene’, delineando così la linea politica del Governo che è più interessato ai migranti che alla salute dei suoi operatori e dei cittadini”, conclude la Fsp Polizia.