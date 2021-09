'Sgomento per l'arresto di Carles Puigdemont'

“Genera sgomento l’arresto sul suolo italiano di un europarlamentare che dovrebbe poter circolare liberamente: le manette a Puidgemont sono un fatto grave e un’immagine che non si addice alla patria del diritto”. Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd) espressione della minoranza slovena in Italia, in relazione all’arresto ad Alghero dell'ex presidente della Catalogna e oggi eurodeputato Carles Puigdemont.

“Purtroppo questa vicenda non ha ancora trovato una soluzione definitiva con le autorità spagnole ma – aggiunge la senatrice – dobbiamo ricordare che tocca la delicatissima questione della tutela dei diritti della persona, della rappresentanza popolare e della tutela delle minoranze”.