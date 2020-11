'Shaurli si dissoci dalle inaccettabili offese a Fedriga'

“Sono inaccettabili le vili ingiurie rivolte al presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, da parte del capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale a Gorizia, tale Marco Rossi. Quanto affermato mezzo social dall’esponente Dem è offensivo e lesivo del lavoro che il nostro presidente sta portando avanti instancabilmente per contenere con ogni mezzo la diffusione del maledetto virus sul nostro territorio regionale”. Questo l’aspro commento del consigliere regionale Diego Bernardis (Lega) che, riprendendo un post pubblicato dal consigliere comunale Dem di Gorizia, Marco Rossi, sollecita il segretario regionale del Partito Democratico, Cristiano Shaurli, a prendere le distanze dalle offese e dalle ingiurie affermate “senza la benché minima veridicità”.

In particolare, Diego Bernardis aggiunge: “Questa è una parte dell’opposizione in Friuli Venezia Giulia, quella che a parole si definisce responsabile, istituzionale e collaborativa e che non speculerebbe politicamente sulla pandemia, ma poi nei fatti si dimostra offensiva, polemica e incapace di proporre alcunché di costruttivo”.

“Affermare mezzo social che il nostro presidente, cito testualmente ha deciso di fregarsene: tanto se crepa qualcuno, amen! Si farà una conferenza stampa per spiacersene dà l’idea del comportamento accidioso e rancoroso che contraddistingue questa parte di sinistra. Invece di sollecitare i propri esponenti regionali e parlamentari a interloquire con il Governo nazionale per porre rimedi a una gestione della crisi pandemica che sta letteralmente annientando il nostro sistema economico e sociale, questi esponenti del Pd rivolgono tutto il loro astio e il loro atteggiamento inconcludente nei confronti di chi, come il presidente Massimiliano Fedriga, sta operando alacremente per essere al fianco dei propri corregionali in questa situazione così difficile” conclude la nota del consigliere regionale Diego Bernardis.