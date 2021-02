“Condividiamo l'appello unitario dei sindacati. Da tempo il Pd in Consiglio regionale e io personalmente chiediamo si apra un confronto vero sul Recovery plan, sulle priorità strategiche da mettere in campo per il nostro territorio. Finora nessuna risposta da parte del centrodestra. Finora nessuno ha avuto modo di discutere e dibattere su una lista della spesa sproporzionata e probabilmente fatta in fretta e furia senza confrontarsi con nessuno”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, rispondendo all’appello rivolto alla Regione oggi dai sindacati della provincia di Udine che chiedono un “salto di qualità della politica regionale Per vincere la sfida del Recovery plan”.

Il responsabile Economia del Pd Fvg Renzo Liva sottolinea che “sono intervenuti esponenti politici, economici e culturali di vario orientamento: niente. Resta una delibera di dicembre, assunta in assoluta solitudine, che prevede 5 schede per una cifra di oltre 10 miliardi di cui non è spiegata la fondatezza. Spero che i sindacati ottengano una risposta ma, se sarà la volta buona sarà comunque in ritardo”.

Per Shaurli “si tratta di aprire un confronto vero con le rappresentanze e le migliori energie della Regione, perché le risorse europee non sono la sfida di una parte ma occasione storica per il futuro del Friuli Venezia Giulia. Se Fedriga non vuole ascoltare, mi appello ancora una volta al presidente Zanin perché il Consiglio regionale rivendichi il suo ruolo. Affinché almeno i rappresentanti democraticamente eletti aprano con la società regionale un confronto vero su una sfida epocale”.