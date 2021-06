'Si apre una nuova stagione per le Autonomie'

Cambia la stagione con l'arrivo dell'estate e la nuova aria post pandemia si avverte anche a Roma, dove il primo incontro in presenza della ministra agli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, va in scena con la Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Provincie autonome e registra una ventata di novità che il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, vicepresidente dell'organo nazionale guidato da Roberto Ciambetti (Veneto) riassume con "garantire continuità a questi incontri per concordare leggi sempre più tarate sui reali bisogni dei territori; apertura all'autonomia differenziata delle Regioni a fronte di risorse e relative competenze, ipotizzando per le Speciali un salto di qualità dell'autonomia al fine di velocizzare gli iter nelle rispettive commissioni paritetiche; infine, interlocuzione sulle infiltrazioni mafiose e conseguente restituzioni dei beni confiscati a beneficio di enti sociali".

"Si apre una nuova stagione - conclude Zanin - con le Assemblee legislative parti attive anche nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) in funzione soprattutto del progetto riformatore che dovrà impegnare il Parlamento nazionale ma, in particolare per le Speciali, anche quelli regionali".