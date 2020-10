'Si lavori subito ai progetti del Recovery Fund'

"Apprezziamo e condividiamo la richiesta di collaborazione arrivata dal Presidente Fedriga. L’emergenza in atto e i mesi che ci attendono devono essere affrontati con serietà e unità da tutte le forze politiche", afferma il capogruppo del Patto per l’Autonomia Massimo Moretuzzo, relatore di minoranza del disegno di legge 111 sulle misure finanziarie intersettoriali e noto come assestamento d’autunno.

"Come nella prima fase dell’emergenza, la scorsa primavera, il Patto per l’Autonomia c’è e oggi abbiamo condiviso con la Giunta e gli altri Gruppi le misure emergenziali adottate in questa manovra, come i fondi destinati alle imprese, gli scorrimenti di graduatorie per imprenditoria giovanile e impianti sportivi, i contributi per la didattica a distanza che avevamo sollecitato in Commissione. Rimangono invece le perplessità su alcuni passaggi proposti dalla maggioranza: il rinvio del pagamento IRAP in modo indiscriminato per tutte le imprese, anche quelle che hanno aumentato il fatturato e non hanno problemi di liquidità, penalizzando quindi i settori in vera difficoltà, che avrebbero potuto avere più risorse a disposizione; l’ennesima riserva di denaro – 1,5 milioni di euro – per quel “bonus bellezza” fermo da un anno e mezzo senza attuazione; la conferma dei contributi benzina per auto inquinanti".

Per Moretuzzo, inoltre, non vengono affrontate subito questioni cruciali per la tenuta del sistema sociale ed economico del territorio. "Non è sufficiente la condivisione sull’emergenza, che è urgente e pressante, ma serve quanto prima volgere il nostro sguardo in avanti. È chiaro a tutti che questa pandemia avrà conseguenze economiche e sociali enormi, con interi settori che dovranno reinventarsi, ed è urgente che il Consiglio regionale si occupi di immaginare i progetti di riforma e intervento sulla nostra Regione che dovranno rientrare nel Recovery fund. Queste risorse – conclude Moretuzzo – saranno uno strumento formidabile, ma siamo già in ritardo: mentre gestiamo l’emergenza dovremo quanto prima iniziare a confrontarci sul futuro e le prospettive dei cittadini e delle imprese del Friuli Venezia Giulia".