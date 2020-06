'Si pensa solo ai poveri, che comprano l'Iphone, non ai ricchi'

Stanno facendo il giro del web le frasi che il consigliere della Lega Carlo Pavan ha pronunciato durante il Consiglio Comunale del 18 maggio. Secondo il rappresentante di maggioranza preoccuparsi troppo dei 'poveri', anche durante le crisi, sarebbe una forma di discriminazione verso i "ricchi" che pagano l'Imu e le tasse. "Ci sono anche i ricchi a Udine, non solo i poveri, che vanno tutelati. E' giusto pensare prima a chi non a da mangiare. Ma sabato fuori da un negozio c'erano 200 persone in coda per il nuovo Iphone da 600 euro. Questi sono i nuovi poveri...", aggiungendo poi, con i debiti scongiuri, che "se dovesse venire un'altra disgrazia abbiamo finito i soldi? La distribuzione dei fondi può essere fatta in altre maniere".

Sulle affermazioni di Pavan, a distanza di diverse settimane, è nato un dibattito che ha infuocato i membri dell'opposizione. Secondo il Partito democratico, con l'intervento del consigliere della Lega, "ben si capisce il motivo per il quale la maggioranza non sia preoccupata per la situazione economica e non abbia, a oggi, ancora sentito la necessità di elaborare una manovra di bilancio a sostegno di cittadini e imprese, nonostante abbia a disposizione 9,6 milioni di avanzo".

Secondo Cinzia Del Torre da queste dichiarazioni si evince "che la maggioranza voglia tenere i soldi fermi in attesa della prossima emergenza. Abbiamo anche chiaro il motivo per il quale, nel 2020, per il momento, ci sono stati soltanto due Consigli Comunali, il secondo dei quali, quello del 18 maggio appunto, voluto e preteso dall'opposizione. Il ragionamento del Consigliere Pavan e l'inerzia dell'intera maggioranza è emblematico di una Lega che ama urlare e scendere in piazza, ma non si impegna in alcun modo per chi sta soffrendo gli effetti della pandemia".

Sulla stessa linea anche la consigliera Eleonora Meloni: "Se c’è una cosa che questa emergenza Covid-19 ci ha insegnato è che il virus non fa distinzioni. Ma sentire un consigliere comunale di Udine dire: 'Qua si parla sempre e solo dei poveri' oppure 'i nuovi poveri a Udine e in Friuli che magari non hanno i soldi per mangiare, ma 600 euro per acquistare l’iPhone sì; era gente in tuta, nessuno in giacca e cravatta', ci fa capire che neppure una pandemia è servita a renderci più umani, a scrollarci di dosso stereotipi da quattro soldi".

Enrico Bertossi, capogruppo di Prima Udine, parla di frasi vergognose: "Ho assistito, a soli quindici anni, nel febbraio del 1975 alla seduta del consiglio comunale che elesse per la prima volta sindaco Angelo Candolini. Nel 1980, 1985, 1990 e 2018 sono stato eletto consigliere comunale. In tutti questi anni non ho mai ascoltato un discorso così vergognoso come quello di questo consigliere leghista che non voglio nemmeno nominare. Il tutto con due guanti di colore diverso e tanto di corna a due mani. Le istituzioni sono una cosa seria, così come le difficoltà della povera gente. Sarebbe ora di finirla di scambiare il consiglio comunale per una bettola".