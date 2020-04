'Si può ragionare su una regionalizzazione delle aperture'

Ospite ieri sera di Fabio Fazio a Che tempo che fa, il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli ha ragionato, assieme al presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi, della fase due. "Finora - spiega il triestino Patuanelli - c'è stata una concentrazione sbagliata sul chi e quando, metre la prima domanda da porsi è il come. Stiamo vivendo una fase di grande complessità per la crisi sanitaria, ma è senza dubbio un momento drammatico anche per la nostra economia. Dobbiamo dare certezze al nostro tessuto produttivo. E' un problema molto complesso e come tale non ha soluzioni semplici. Oltre ai protocolli dentro l'azienda, il primo tema è quello del come si arriva al lavoro e del traffico che l'attività genera", spiega Patuanelli.

"Possiamo ragionare su alcuni elementi di regionalizzazione delle aperture: nelle zone dove ci sono meno contagi è più facile ragionare sulla catena dei contatti. Assieme alla task force guidata da Colao e al Comitato tecnico-scientifico stiamo lavorando per proporre aperture mirate alle attività produttive perchè siamo consapevoli che un tessuto economico morente può generare enormi problemi di salute pubblica e sociale", aggiunge il ministro.

"Non metterò mai gli imprenditori, dal più piccolo al più grande, nelle condizioni di dire 'fate voi e noi controlliamo e basta'. Bisogna dotare le attività di dispositivi di protezione e termoscanner", aggiunge Patuanelli. "E anche l'app, su base volontaria, potrà essere uno strumento utile. Dobbiamo mettere gli imprenditori nelle condizioni di lavorare in sicurezza, per loro e i loro dipendenti. Tengo a precisare un concentto: gli imprenditori non sono untori: lo Stato li deve accompagnare nel percorso di riapertura in sicurezza".

Patuanelli ha quindi rassicurato Bonomi: "Oltre alla liquidità, nel decreto aprile, che avrà fondi raddoppiati se non triplicati rispetto a quanto stanziato a marzo, prevediamo dei ristori perchè è chiaro che ci sono settori che non possono vivere solo con il credito. Penso ad esempio al settore turistico".

Sulle vacanze, il ministro non si sbilancia: "Cerco di mantenere un profilo di serietà e non ho la sfera di cristallo, quindi non sono in grado di dire se ci saranno le condizioni per andare in ferie. Ma è giusto dare la possibilità di fare i lavori di manutenzione, in sicurezza, per farsi trovare pronti nel caso. Credo che le misure restrittive abbiano fatto acquisire a tutti i cittadini la necessità di mantenere un comportamento adeguato e tenere le distanze sociali. Qualsiasi cosa, da adesso in poi, si poterà dietro quella sensazione di precauzione".

Spazio, infine, a una valutazione sul Mes, per la quale il ministro dice di fidarsi della trattativa che sta portando avanti il premier Conte e per la necessità che la Pubblica amministrazione, sfruttando anche questa fase di emergenza, possa migliorare, diminuendo la burocrazia e favorendo un pagamento più puntuale delle imprese.