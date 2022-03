“Il Network Italiano delle Società Benefit (Nisb), nel rispetto dell’articolo 11 della Costituzione Italiana, condanna con fermezza il ricorso alla violenza e alle armi”, commenta Alessandro Braida, consulente di Management che fa parte dell'Associazione regionale di categoria e del Network Italiano delle società Benefit.

“Le Società Benefit mirano a generare benefici per la società e l’ambiente nello svolgimento della propria attività economico imprenditoriale e non possono tollerare che si mettano in atto aggressioni che attentino ai diritti delle persone. Sono già troppe le vittime ed è già troppo grave l’affronto alla convivenza civile. ‘Si svuotino gli arsenali, si colmino i granai!’: sono più che mai attuali oggi le parole dell’ex Presidente della Repubblica Sandro Pertini”.

“Le Società Benefit italiane parte di NISB per loro natura sono creatrici di valore sociale e si impegnano a promuovere il bene comune e ad essere portavoce di valori come la collaborazione, la sinergia e l’attivismo, opposti alle logiche della guerra e della sopraffazione. Con questo spirito, rinnoviamo l’impegno alla promozione di una visione di convivenza pacifica e di ascolto reciproco, chiedendo a Stati nazionali e Istituzioni internazionali di essere portatori di Pace e di contrastare con chiarezza e risolutezza il ricorso alla violenza e all’aggressione”, conclude Braida.