'Sia una Pasqua di rinascita e liberazione dal virus'

“Sia una Pasqua di rinascita e liberazione: di una progressiva liberazione da questo virus e di una rinascita che potrà essere positiva, se ognuno di noi farà la sua parte. Sono festività intimamente religiose ma nel loro spirito profondo possono accompagnare ognuno di noi”. E’ l’augurio del segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli in occasione delle festività pasquali, divulgato attraverso un video pubblicato su Facebook.

Per il segretario in questo momento servono “istituzioni serie e responsabili cui i cittadini possono guardare con fiducia”, non “ricercare consenso o visibilità, fare distinguo e attacchi politici”.

“Andrà tutto bene – spiega - se rispetteremo le regole, se saremo in grado di continuare a fidarci della medicina e della scienza e non di pifferai magici, anche se capiamo che non sarà tutto come prima”.

Shaurli si rivolge quindi “alle tante persone che sono mancate in queste settimane, anche nel compimento del loro dovere. A loro il nostro pensiero, come ai tanti anziani nelle case di riposo, che sono senza la vicinanza degli affetti: a loro dobbiamo il rispetto delle regole in questi giorni per evitare che il contagio si diffonda di nuovo”.

“Garantire la salute pubblica per tutti, assicurarci che nessuno rimanga indietro e una ripresa economica nel nostro territorio e nel Paese”, sono le “sfide che chiamano all’impegno ognuno di noi”, con cui l’esponente dem conclude il suo intervento.