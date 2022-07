'Siccità, interventi immediati e programmazione'

“Condivido appieno la linea espressa dal Ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli, intervenuto alla Camera mercoledì per un’Informativa urgente sull’emergenza siccità. In particolare, ritengo fondamentale ora intervenire al fine di indennizzare le aziende non assicurate contro i danni prodotti dalla siccità, attraverso il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale che il Ministro intende chiedere: il sistema produttivo va assolutamente sostenuto con interventi che non siano a posteriori, perché moltissime imprese agricole, tra cui quelle del Fvg, sono fortemente a rischio in questo momento”. Lo dichiara il deputato pentastellato Luca Sut, Vicepresidente del Gruppo M5S alla Camera, componente della X Commissione Attività produttive e Coordinatore regionale del M5S Fvg.

“Mala tempora currunt, purtroppo – aggiunge il deputato M5S: “Per i prossimi anni, si prevede una riduzione della disponibilità di acqua compresa tra il 10 e il 40 per cento. E’ un problema con cui dovremo ancora fare i conti: per questo il Mipaaf è al lavoro per rimodulare le strategie di gestione del rischio e mettere a punto maggiori strumenti per il contrasto degli effetti della crisi climatica. La PA in questo momento ha un altro compito importante da svolgere, come affermato dal Ministro Patuanelli. Ovvero - sottolinea - quello di programmare, attraverso una visione sistemica, il piano delle misure da mettere in campo contro le conseguenze della questione idrica, uscendo dall’approccio al problema visto quale mera emergenza – prosegue Sut.

“Al contempo, sono necessari provvedimenti urgenti che il Governo sta approntando e che giungeranno entro fine mese, con il decreto legge a sostegno dei lavoratori e delle imprese. Tra le iniziative da attuarsi, il coordinamento degli interventi strutturali per la mitigazione dei danni da siccità e l’adeguamento delle reti idriche che, anche in Fvg, non sono efficienti in termini di perdite registrate, seppur con alcune differenze da territorio a territorio", conclude il deputato.