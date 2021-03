'Sicurezza, la Lega mantiene le promesse'

“La Lega dimostra la sua credibilità e come sempre mantiene le promesse. Con la nuova Legge Polizia locale da ampio spazio a tutti quei soggetti che contribuiscono al bene collettivo come le associazioni e i volontari migliorando la sicurezza per tutti i cittadini. Ringraziamo l’eccellente lavoro dell’assessore Roberti e tutto il centro destra che si è dimostrato ancora una volta coeso in una battaglia su un tema così importante", commenta l’europarlamentare e coordinatore regionale Lega Fvg Marco Dreosto.

"L'apprezzamento più grande, dopo quasi venti ore di dibattito, va a una maggioranza che in Aula ha condiviso non un singolo articolo, ma un disegno complessivo che configura la sicurezza come un bene comune da costruire in maniera condivisa e partecipata". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alla Sicurezza del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, a margine dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del disegno di legge n.125 "Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale".

Come ha spiegato lo stesso Roberti, "per noi la sicurezza non può essere un terreno di guerra ideologica o materia di campagna elettorale. Lo abbiamo dimostrato in questi giorni, mantenendo un profilo basso, senza alcuna speculazione politica. A differenza di altri".

L'innovazione introdotta dal disegno di legge, secondo l'assessore, è quella di concepire la sicurezza non più come un qualcosa di settoriale dove l'unico soggetto a esercitare una competenza esclusiva è lo Stato, ma un campo d'azione nel quale diversi protagonisti, ciascuno per la propria competenza, contribuiscono al bene collettivo. "Penso - ha concluso Roberti - al ruolo attribuito ai volontari, alle associazioni e a un attore istituzionale importante di riferimento per i territori come la Polizia locale".