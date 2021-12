'Sicurezza sul lavoro, serve più personale per i controlli'

“Non possiamo che condividere quanto affermato dal segretario generale della Cgil di Trieste, Michele Piga, sulla necessità di assumere personale per i controlli della sicurezza sui luoghi di lavoro che proponiamo con insistenza da tre anni”. Lo dichiara il capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Cristian Sergo.

“Un tema che abbiamo posto al centro dell’azione politica fin dall’inizio della legislatura, tra richieste di audizioni e emendamenti per finanziare il potenziamento degli organici nei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie, deputati ai controlli nei posti di lavoro” rimarca l’esponente M5S.

“Anche in occasione dell’ultima legge di stabilità abbiamo proposto un emendamento a questo scopo, che abbiamo poi ritirato davanti all’annuncio di un apposito bando dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute – spiega il capogruppo -, che effettivamente è stato pubblicato una settimana dopo e che non fa che concretizzare l’impegno assunto dalla Giunta grazie al nostro ordine del giorno presentato in sede di assestamento a luglio”.

“Una selezione che però è solo una goccia nell’oceano - conclude Sergo -, perché porterà all’assunzione di complessivi sei addetti fra le tre Aziende sanitarie e gli Irccs Burlo Garofolo e CRO di Aviano, quando secondo la Cgil il fabbisogno di tutto il dipartimento prevenzione nella sola Azienda Giuliano – Isontina, che si occupa anche di sicurezza nei luoghi di lavoro, è di 120 persone”.