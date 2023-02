'Simbiosi industriale ed economia circolare'

In merito all’intervento del presidente del Porto di Trieste Zeno D’Agostino al convegno 'Insieme per la nuova filiera logistica agroalimentare del Fvg', Alessandro Maran, candidato alla Regione per il Terzo Polo dichiara: “Facciamo nostre le preoccupazioni manifestate da D’Agostino in merito all’effettivo futuro utilizzo e valorizzazione del sistema integrato logistico portuale del Fvg, non solo da e per la nostra regione, ma anche al servizio del sistema produttivo locale”.

“Riteniamo che la politica regionale debba giocare da protagonista in questo, ad esempio incentivando e promuovendo più di prima progetti di simbiosi industriale, anche volti all’economia circolare, in grado di far aumentare l’interscambio di materiali, energia e materie prime in tutto il territorio: ciò rappresenterebbe minori costi per l’approvvigionamento di materie prime, riduzione generale dei costi e maggior valore generato dalle materie prime reimpiegate, nonché un generale rafforzamento del sistema infrastrutturale che verrà a crearsi nei prossimi anni grazie alla spinta dell’Autorità di Sistema”.