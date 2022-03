Il XXVI Corso di geopolitica di Historia entra nel vivo con la sesta lezione, ‘Siria, Libia, Afghanistan, Ucraina. Missioni fallite?’ con il professor Gastone Breccia dell’Università di Pavia, in programma venerdì 11 marzo alle 20.30 nella sala civica del Museo della Battaglia a Vittorio Veneto, e sabato 12, alle 10.30, a Villa Pace nel comune trevisano di Orsago.

Lo studio delle precedenti crisi internazionali ci aiuta a comprendere la guerra in Ucraina, con gli esperti di Historia e del Limes Club Pordenone, Udine e Venezia.

Breccia, studioso della guerriglia e autore di saggi per la casa editrice il Mulino - "Missione Fallita. La sconfitta dell'Occidente in Afghanistan" (2020) e "Le guerre in Libia. Un secolo di conquiste e rivoluzioni" (2021) - domenica 6 marzo, nel supplemento culturale del Corriere della Sera ‘La lettura’, ha spiegato le ultime guerre che hanno preceduto quella in Ucraina. Nella lezione spiegherà le differenze con quanto accaduto in Siria, Libia e Afghanistan, già qualificabili come un fallimento dell'intervento militare dell'Occidente.

Per partecipare al corso è necessario inviare una e-mail con i propri dati (nome, cognome, indirizzo di residenza, numero di telefono ed e-mail) a guglielmo.cevolin@uniud.it.

Il XXVI Corso di geopolitica è fruibile online perché tutte le lezioni sono caricate sul canale video di Historia su youtube e si svolge da tanti anni a Pordenone, Udine e Vittorio Veneto e quest'anno anche a Padova con la presentazione in anteprima nazionale del nuovo volume del professor Vittorio Emanuele Parsi, massimo docente italiano di relazioni Internazionali.

Il XXVI Corso di geopolitica è il primo corso in Italia libero, gratuito, aperto al pubblico che rilascia un attestato di partecipazione. Le prime cinque lezioni sono già disponibili online. Le prossime vedranno come relatori Franco Cardini e Ilvo Diamanti.