'Siria, no al rilascio dei miliziani dell’Isis'

“Il 5 ottobre le autorità curdo-siriane hanno annunciato di voler liberare circa 25 mila civili rinchiusi, da quasi due anni, nel campo di prigionia di al-Hol, situato nella parte nord-est del paese, senza alcuna assicurazione che il rilascio previsto riguarderà solamente la parte civile e non interesserà i 19 mila miliziani dell’Isis che vi sono detenuti", afferma l’europarlamentare della Lega, Elena Lizzi.

"Il campo di al-Hol venne costruito per ospitare un massimo di 10 mila persone, ma a oggi contiene quasi 65 mila prigionieri, di cui 44 mila minori. La liberazione prevista non seguirebbe criteri ben pianificati ma, al contrario, darebbe priorità a coloro che provengono dalle zone liberate di Raqqa e Dayr az Zawr, controllate oggi dalle forze curde, senza programmare nessun piano di rinserimento nelle loro città d’origine. Ho chiesto all’Alto Rappresentante come intenda assicurare che il rilascio non interesserà i miliziani dell’Isis e come intenda garantire un controllo mirato delle condizioni di salute delle migliaia di civili che si apprestano a lasciare il campo, la cui situazione igienico-sanitaria già allarmante, aveva subito un ulteriore peggioramento con il diffondersi del Covid”.

Lizzi si dice “preoccupata per il possibile rilascio di un numero così importante di miliziani dell’Isis” e chiede, inoltre, all’Alto Rappresentante “di prendere una posizione concreta nella fase conclusiva del conflitto, così da non lasciare lo scenario geopolitico agli interessi strategici di Russia, Iran e Turchia che potrebbero utilizzare ancora una volta la sorte dei milioni di profughi e sfollati come arma di ricatto”.