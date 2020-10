'Slovenia, il Governo tuteli i lavoratori transfrontalieri'

“Entrare in Slovenia per motivi non specificatamente lavorativi o sanitari è praticamente impossibile grazie ai rigorosi controlli che la polizia slovena effettua ai confini. Diversi imprenditori agricoli del territorio goriziano mi hanno segnalato tuttavia l’impossibilità a recarsi presso i loro terreni dislocati in Slovenia, con conseguenti gravissimi danni economici e produttivi”. A dichiararlo è il consigliere regionale della Lega, Diego Bernardis, che aggiunge: “Esorto le istituzioni che fanno capo al Governo nazionale, a partire dal Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il Ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, a farsi carico della difficile situazione che è venuta a crearsi per i nostri lavoratori transfrontalieri conseguentemente alla chiusura dei confini con l’Italia da parte della Slovenia”.

“Chissà che con i rigorosi controlli della polizia slovena non si riescano a bloccare anche i continui passaggi di passeur e gli arrivi di immigrati clandestini, oltre ad altri traffici illeciti come quello di cuccioli di animali. La nostra Regione, per tramite dell’assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, ha più volte segnalato all’Esecutivo nazionale che sarebbe necessario riprendere anche da parte italiana un controllo serrato ai confini, per una verifica puntale dei transiti dei veicoli, delle persone e per contrastare eventuali atti illeciti” conclude Bernardis.