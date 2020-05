'Slovenia, illegittime le chiusure agli italiani'

“Mi rendo conto che ogni Stato debba assumere provvedimenti per salvaguardare la popolazione dai contagi. Ma iniziative come quelle adottate dalla Slovenia non sono legittime”. E’ quanto dichiara il deputato, Walter Rizzetto, che ha presentato un’interrogazione al Ministro degli esteri, Luigi Di Maio, per denunciare la decisione delle autorità slovene di aumentare le pattuglie di controllo per bloccare lo sconfinamento degli italiani sul Carso.

“Le tutele e le misure di sicurezza per evitare la diffusione del virus - precisa Rizzetto - possono essere assunte, senza predisporre provvedimenti drasticamente limitativi della circolazione che discriminano i cittadini italiani”.