'Slovenia, l'obbligo di tampone danneggia tutti'

"Siamo preoccupati per la decisione presa dalla vicina Slovenia di chiedere un tampone rapido negativo ogni settimana a chi attraversa il confine quotidianamente per lavoro o studio". Lo afferma l'assessore alle Politiche dell'immigrazione del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti.

"Nelle prossime ore il governatore Fedriga invierà una lettera sia al governo sloveno che a quello italiano intanto per ottenere subito un rinvio di questo provvedimento e successivamente - sottolinea Roberti - la totale esenzione per i transfrontalieri".

"Se i Paesi limitrofi non faranno un passo indietro rispetto queste scelte, l'unico modo per tutelarci - afferma l'assessore - sarà quello di imporre il tampone anche a chi, provenendo da Slovenia e Austria, volesse entrare in Italia".

“Ho già fatto pervenire per vie brevi alle Autorità slovene il forte rammarico per un’iniziativa unilaterale e davvero poco comprensibile, che danneggia tutti di qua e di là del confine, in primo luogo i lavoratori transfrontalieri. Auspico che si vorrà dare ascolto allo sconcerto espresso da tanti soggetti e categorie e che l’obbligo di tampone settimanale sia revocato”. Così la senatrice Tatjana Rojc (Pd) dopo che è stato annunciato un decreto del Governo sloveno che condiziona i movimenti dei lavoratori transfrontalieri all'effettuazione di un tampone ogni sette giorni.

Per la senatrice “occorre usare molta cautela quando si interviene sul regime dei transiti confinari e ovviamente correttezza suggerirebbe di attenersi alle linee stabilite dall'Unione Europea”.

“Preoccupa la decisione della Slovenia di far scattare l’obbligo di tampone a tutti i lavoratori transfrontalieri e studenti italiani che quotidianamente devono andare oltre confine per lavoro o studio. È necessario tutelare le persone e le imprese che per ragioni di necessità sono obbligati ad andare in Slovenia. La Commissione europea richiami Lubiana al rispetto del diritto dei lavoratori transfrontalieri a non essere discriminati rispetto ai lavoratori residenti", dichiara in una nota l’europarlamentare e coordinatore regionale Lega Fvg Marco Dreosto.