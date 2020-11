'Slovenia zona rossa, aumentare i controlli al confine'

"La Slovenia ha registrato 2.217 casi di positività al Covid nelle ultime 24 ore: si tratta di uno dei dati più gravi dall’inizio della pandemia. Eppure secondo le norme in vigore i cittadini italiani non possono entrare in Slovenia se non a determinate condizioni, mentre gli sloveni possono tranquillamente entrare in Italia senza doversi sottoporre alle prescrizioni previste per esempio per chi proviene dalla Francia", scrive in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Novelli.

"La chiusura unilaterale dei confini decisa dal governo di Lubiana è stato l’ennesimo esempio di scarsa reciprocità, certo meno grave dei massi posizionati sui valichi secondari, ma al di là dell’arroganza slovena quel che preme è tutelare la salute di chi abita in Friuli Venezia Giulia. Per questo motivo ritengo opportuno che il governo retroceda la Slovenia dall’elenco B al C, allo stesso tempo rafforzando, realmente e non solo a parole, il controllo dei confini per bloccare gli ingressi di clandestini provenienti dalla rotta balcanica, stranamente non rintracciati durante l’attraversamento della Slovenia", conclude Novelli.