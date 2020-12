'Smentita la narrazione di una Udine in declino'

“La città di Udine, con la sua provincia, scalando ben dieci posizioni rispetto allo scorso anno, si colloca oggi al sesto posto nella classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita”. Lo dichiara il Sindaco di Udine Pietro Fontanini.

“L’indagine prende in esame novanta indicatori suddivisi in diverse aree tematiche quali la ricchezza e i consumi, la demografia e la salute, gli affari e il lavoro, l’ambiente e i servizi, la giustizia e la sicurezza, la cultura e il tempo libero. Dati oggettivi, quindi, che smentiscono la narrazione fantasiosa di una Udine in declino portata avanti contro ogni evidenza dalle opposizioni e da chi vuole male a questa città. Perché i fatti dicono esattamente il contrario: che la nostra città è non solo in crescita ma sta ritrovando il suo ruolo di guida dell’intero Friuli”, conclude Fontanini.