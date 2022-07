'Soccorsi anti-incendio, no alle polemiche'

"Quando ci si trova di fronte a persone che con determinazione, impegno e dedizione si mettono al servizio della comunità e del territorio, anche in situazioni potenzialmente pericolose, bisognerebbe avere la decenza di dimostrare almeno una certa dose di riconoscenza, soprattutto se si ha l'onore di ricoprire incarichi istituzionali, piuttosto che avanzare critiche infondate al solo fine di guadagnare un'effimera visibilità alle spalle di donne e uomini coraggiosi. La Regione non potrebbe essere più orgogliosa dei volontari della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, ai quali spetta la nostra gratitudine, sia per le azioni ordinaria sia per quelle d'emergenza, come nel caso dell'incendio avvenuto recentemente nei pressi del Lisert". Questo il commento del vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi in merito alle polemiche sollevate da alcuni esponenti politici sulla rapidità d'intervento delle squadre comunali di Protezione civile nel caso del rogo verificatosi alcuni giorni fa nei pressi di Monfalcone.

Riccardi ha precisato che "si tratta di polemiche sterili che rischiano solo, anche se sono certo che non accadrà, di demoralizzare i nostri volontari. I dati del Nue 112 dimostrano che la prima chiamata di emergenza ricevuta in merito all'incendio del 28 giugno è arrivata alle 16:31 ed è stata passata ai Vigili del fuoco di Gorizia alle 16:33, i quali di norma si recano sul posto, verificano la situazione e, se confermano la presenza di un incendio boschivo, allertano la Protezione civile".

"I Vigili del fuoco di Gorizia hanno informato la Sala operativa regionale e richiesto il supporto dei volontari addestrati alla gestione degli incendi boschivi alle 16:49 e un solo minuto dopo, alle 16:50, il personale forestale della stazione di Gradisca, che ha giurisdizione su Monfalcone, ha richiesto il supporto dell'elicottero, che alle 17:12 è decollato da Tolmezzo per rientrare alle 20:58, dopo aver effettuato circa 90 lanci sulle fiamme versando complessivamente circa 72.000 litri di acqua, il primo dei quali è avvenuto alle 17:28 circa", ha chiarito il vicegovernatore.

Riccardi ha inoltre sottolineato che "una volta allertate dai Vigili del fuoco sono state messe in campo ben 7 squadre di volontari: quella di Ronchi dei Legionari (2 volontari e un mezzo) partita alle 17:13; quella di Sagrado (2 volontari e un mezzo) partita alla 17:26; quella di Fogliano Redipuglia (3 volontari e un mezzo) partita alle 17:44; quella di Doberdò del Lago (4 volontari e un mezzo) partita alle 18.05; due quadre da Monfalcone una composta da 6 volontari e 3 mezzo e una formata da 3 volontari e un mezzo, partite alle 18:17 e alle 21:30 e, infine una quadra da Cormons (3 volontari e un mezzo) partita alle 22.25".

Il vicegovernatore ha quindi rimarcato "l'importanza del lavoro svolto dai Vigili del fuoco, che con valore hanno contrastato l'incendio grazie anche al supporto della Protezione civile, continuando una collaborazione che vede uomini e donne operare fianco a fianco indipendentemente dalla divisa indossata e che di certo non lascia alcuno spazio a futili polemiche".

"Il lavoro e l'impegno garantito dai volontari nella prevenzione degli incendi boschivi ha un valore straordinario. A loro va tutta la riconoscenza e il ringraziamento per le situazioni di pericolo nelle quali operano. Questo non deve però esimere le istituzioni dal mettere in campo tutti gli strumenti possibili e disponibili per garantire la massima operatività: ecco perché è inaccettabile che vi siano due anni di ritardo nel rinnovo della convenzione tra la Regione e la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco (esistente dal 2014) per la prevenzione e gestione degli incendi boschivi, ancora in attesa di una sua riattivazione". Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Fvg, Diego Moretti. "Questo ritardo è inaccettabile e va al più presto colmato, lasciando da parte gli annunci e i proclami di questi mesi, come quelli di solo mesi fa quando si dava già per fatto qualcosa che, come è evidente, è ancora nei cassetti".