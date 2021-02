'Solidarietà a Giogia Meloni, arginare la deriva d’odio'

“Esprimiamo solidarietà a Giorgia Meloni per l’inqualificabile attacco subito dal professor Giovanni Gozzini, ordinario di storia dell’università di Siena. Ribadiamo che, in quanto liberali, per noi la libertà di critica è sacra, ma l’insulto non può rientrare nella dialettica politica, specie se di carattere sessista, come in questo caso, oppure di natura razziale, omofoba o xenofoba: la società deve riuscire ad arginare la deriva d’odio che si manifesta ormai quotidianamente su media e social network”. Così il gruppo consiliare regionale di Forza Italia, composto dal capogruppo Giuseppe Nicoli, dal presidente del consiglio Piero Mauro Zanin, dalla presidente della IV commissione Mara Piccin e dal consigliere Franco Mattiussi, stigmatizza le offese indirizzate alla deputata leader di Fratelli d’Italia.

“La condanna di questi intollerabili episodi – aggiungono i forzisti - deve sempre essere ferma, di qualsiasi appartenenza politica sia la vittima. Non bastano le puntuali scuse a posteriori, soprattutto se si tratta di rappresentanti delle istituzioni: è giusto che chi travalica il limite della normale dialettica politica e della critica ne risponda nelle adeguate sedi”.