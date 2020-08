'Solidarietà ai 28 sindaci da 130 amministratori locali'

Sono circa 130 gli amministratori locali di tutto il Fvg che hanno manifestato la loro solidarietà ai 28 sindaci firmatari di una richiesta di aiuto alla Regione per la gestione di minori stranieri non accompagnati. "L'iniziativa trasversale - rende noto il segretario del Pd regionale Cristiano Shaurli - avviene a seguito delle parole di scherno e intimidazione indirizzate dall'assessore Roberti ai Comuni che si sono rivolti alla Regione. Come tanti altri ho sostenuto la mobilitazione".

"La raccolta di firme è iniziata tra i consiglieri comunali - spiega Shaurli - per dare un segnale di vicinanza a sindaci che fanno semplicemente il loro lavoro e che sono stati oggetto di un attacco vergognoso dalla Giunta Fedriga. Il Pd regionale ha raccolto e rilanciato questo appello". La richiesta, aggiunge il segretario dem è di "smettere di alimentare un clima di contrapposizione e sfida e di tornare a un reciproco rispetto tra Amministratori, nell'interesse della collaborazione istituzionale e quindi di tutti i cittadini. Quando si amministra una Regione come un Comune ci si dovrebbe sempre ricordare che si rappresenta tutti".

"Nelle ultime ore - osserva Shaurli - a seguito di incontri con i prefetti e con il capo di Gabinetto del Viminale, sembra che la Giunta regionale stia cominciando a ragionare su una collaborazione con i Comuni sui minori stranieri non accompagnati. Riteniamo che l'iniziativa civile e composta dei 28 sindaci abbia aiutato questo inizio d'apertura e indotto finalmente qualche capacità di scelta e lavoro di un'Amministrazione regionale che non può accontentarsi della propaganda di Salvini. Verificheremo nei prossimi giorni se è vero".