'Sospendere agli esercizi pubblici tassa su insegne e pubblicità'

“Il Governo accolga la proposta del sindaco di Gorizia per sospendere agli esercizi pubblici la tassa sulla pubblicità per il prossimo biennio", scrive in una nota Guido Pettarin, deputato di Forza Italia.

"Un tale intervento sarebbe a costo zero per lo Stato, in quanto gli incassi sono destinati direttamente ai Comuni. Ovviamente il buonsenso suggerisce di lasciare in ultima battuta ai sindaci la possibilità di aderire o meno a questa iniziativa, anche d'intesa con le associazioni di categoria locali. Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ha richiesto un tanto in una lettera indirizzata al presidente Conte e ai ministeri competenti, in seguito a un fatto di cronaca locale che ha visto diversi esercenti oggetto di verifiche in questo senso, con conseguenti inevitabili sanzioni".

"Da un problema, come spesso accade, nascono opportunità. Ritengo che questa vada colta al volo e perciò sosterrò questa proposta con una interrogazione parlamentare. Sospendere la tassa sulle insegne sarebbe una boccata d'ossigeno importante per i piccoli e medi negozi, in questo momento i più colpiti dalle chiusure ma al tempo stesso i più vicini e indicati a rispondere alle esigenze urgenti dei cittadini. Detassare le pubblicità sulle vetrine permetterebbe a tutti loro di informare correttamente i clienti sulle nuove modalità di asporto, e di intervenire con avvisi aggiornati, e quindi più efficaci, ogni qualvolta nei rispettivi territori si modifichino le disposizioni, ad esempio in seguito a ordinanze locali o al passaggio in una diversa zona emergenziale di appartenenza”, conclude Pettarin.