'Sostegni, sui canoni non percepiti si poteva fare di più'

"L'approvazione della norma che prevede la non imponibilità fiscale dei canoni di locazione ai fini abitativi non percepiti a decorrere dal 2020 è un passo avanti nella giusta direzione. Un piccolo ristoro per centinaia di migliaia di proprietari che affittano i propri immobili ed erano costretti a pagare tasse su canoni mai incassati. Si poteva fare di più, estendendo la non imponibilità anche agli affitti ad uso diverso dall'abitativo. Una proposta che non mancheremo di avanzare anche quando si discuteranno i prossimi decreti economici che il governo sta per varare". Così Franco Dal Mas, senatore di Forza Italia.