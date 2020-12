'Sostenere le residenze per persone disabili'

“Degli impegni presi dal Governo accogliendo il mio ordine del giorno su disabilità e residenze socio-assistenziali, confido si farà carico direttamente il presidente Conte, che ha la delega alla disabilità”. Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd) a proposito dell'ordine del giorno, allegato al dl Risteri e accolto dal Governo, che impegna a sostenere le residenze socio-assistenziali per persone disabili.

“Affiancandosi alla risoluzione della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani – spiega la senatrice – questo atto impegna l'Esecutivo ad incrementare le risorse per le comunità e il numero degli operatori in quanto i genitori anziani risultano fortemente a rischio Covid. Abbiamo chiesto e ottenuto che il Governo studiasse misure idonee anche per integrare il finanziamento per dispositivi di protezione individuale, sanificazione e formazione, cioè interventi mirati e specifici volti ad aumentare i livelli di tutela e sicurezza nelle strutture socio-educative ad alta integrazione sanitaria. Il mondo della disabilità è sempre troppo poco conosciuto, e per questo è doveroso continuare a tenere aperto il dialogo e alta l'attenzione”.