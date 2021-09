'Sparatoria a Trieste, in arrivo rinforzi'

"Con la ministra Lamorgese ieri abbiamo avuto un contatto durante il quale mi ha detto che era già stato disposto l'invio in Fvg di 50 militari e di alcune unità del personale della polizia di Stato. Alla luce dei fatti di Trieste ho chiesto di implementare l'impegno e di monitorare direttamente la situazione. Ho colto l'occasione per complimentarmi per la pronta risposta delle forze dell'ordine". Lo riferisce la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, a seguito di contatti intercorsi con la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, dopo la sparatoria in cui a Trieste sono rimasti feriti 10 cittadini kosovari.

"Ho fiducia che la risposta del Governo sarà all'altezza della storia civile di Trieste - ha aggiunto Serracchiani - mentre sono ridicole le indignazioni di quegli esponenti della destra locale che per anni hanno speculato sulla sicurezza e ora scaricano il barile".