'Spettacoli, sostenere economicamente l’intero settore'

"Si individuino gli strumenti più adeguati per sostenere concretamente i lavoratori del settore della cultura e dello spettacolo le cui attività sono fortemente penalizzate dalle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica in corso". È questo l’impegno rivolto alla Giunta regionale dai consiglieri del Patto per l’Autonomia Massimo Moretuzzo e Giampaolo Bidoli, in un ordine del giorno sostenuto da tutte le forze politiche in Consiglio e approvato nella serata di ieri (29 ottobre, ndr).

"L’intero settore della cultura e degli spettacoli dal vivo è in ginocchio, costretto nuovamente a fermarsi dall’emergenza epidemiologica, dopo le chiusure della scorsa primavera e una estate di fortissime limitazioni", afferma il capogruppo Moretuzzo. "Nel mettere subito in campo risorse per le imprese regionali non dobbiamo dimenticare questi lavoratori: artisti, performer, tecnici e tutti i professionisti che rendono possibile la fruizione e il progresso della cultura per l’intera società e che si trovano in migliaia senza fonti di reddito".

I consiglieri del Patto per l’Autonomia esprimono quindi vicinanza e solidarietà alla mobilitazione dei lavoratori dello spettacolo e della cultura, oggi a Trieste e in moltissime piazze italiane.