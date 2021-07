'Sportelli dedicati per risolvere i disagi a ottenere il Green Pass'

“Intervenire urgentemente per risolvere i problemi di chi ha completato il ciclo vaccinale ma ha difficoltà a ottenere il Green Pass”. Lo chiede il capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Cristian Sergo, dopo avere ricevuto alcune segnalazioni in tal senso. “immaginiamo che le Aziende sanitarie della regione si stiano attivando per risolvere il problema di questi cittadini che senza Green Pass rischiano di subire inutili e fastidiosi disagi, non certo per colpa loro”.

“Non sappiamo quale sia la causa, ma persone, spesso non residenti in Regione, che hanno concluso le due somministrazioni e in possesso dei documenti rilasciati nei centri vaccinali, non riescono a scaricare il pass con le app dedicate, e anche recandosi in farmacia non ottengono la certificazione” continua l’esponente M5S.

“In passato avevamo segnalato le difficoltà di spostare i secondi appuntamenti che vengono fissati anche parecchi mesi prima, ma qui è ancora più urgente intervenire, non solo in vista del 6 agosto, quando il Green Pass sarà necessario per accedere ad alcuni luoghi, ma anche per chi avesse già programmato ferie all'estero. Chiediamo pertanto – conclude Sergo - che venga messo a disposizione uno sportello telematico o in presenza per queste persone anche per capire quale sia la causa del problema”.