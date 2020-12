'Stabilità, non rilancia l'economia né risponde al sociale'

“Andiamo avanti a fiabe e l'ultima fiaba è questa finanziaria. La Giunta Fedriga fa 300 milioni di debiti, che poi sono solo 25 per il primo anno, li chiamano bazooka, piano Marshall, new deal del Friuli Venezia Giulia e di cosa si tratta? sostanzialmente quattro interventi spot sulle quattro province più Monfalcone. Il tutto senza alcuna risposta o menzione dei problemi sanitari che stringono le famiglie del nostro territorio”. E’ il giudizio del segretario regionale Pd Fvg Cristiani Shaurli sulla finanziaria regionale, approvata la scorsa notte.

Per Shaurli “non c’è nessuna visione di prospettiva, di rilancio dell'economia, di risposte alle imprese o nel sociale per le nuove fragilità che stanno emergendo in tutta la regione.

“L’economia ripartirà se mettiamo in campo idee innovative – aggiunge il segretario dem - non certo spostando uffici in Porto vecchio a Trieste o a Sant’Osvaldo a Udine, e neanche con il piano turistico di Monfalcone”.