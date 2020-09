'Stadi, Fedriga sappia fare scelte difficili'

“I temi dell'economia e del lavoro hanno un peso reale e nessuno lo capisce meglio di noi, ma i presidenti di Regione sono chiamati a fare scelte difficili e devono avere un solo faro: la salute dei cittadini e la tenuta della ripresa per non tornare in lockdown. Tutto il mondo della scienza è unanime nel chiedere prudenza e pazienza, per non sovrapporre altre pressioni alla riapertura delle scuole. Anche se è faticoso resistere alle pressioni, soprattutto quando sono molto comprensibili come quelle che vengono dal mondo dello sport, su stadi e palazzetti, Fedriga dimostri con le scelte le sue priorità e tuteli adeguatamente tutti i suoi cittadini che nella stragrande maggioranza chiedono sicurezza non striscioni”. Lo afferma il responsabile Economia del Pd Fvg Renzo Liva, dopo che il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha ribadito che gli stadi e gli eventi sportivi “sono posti di lavoro ed economia".