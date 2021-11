'Stanziati fondi per l'Auditorium Menossi'

“L’interrogazione sull'infinita chiusura dell'Auditorium Menossi di Sant'Osvaldo è servita a evitare che la Giunta Fontanini si dimenticasse di uno spazio di cultura e socialità che è patrimonio dell'intera città. Ora serve la massima celerità e trasparenza nei tempi per la definizione dello studio di fattibilità e la pubblicazione del bando di gara per un pronto affidamento dei lavori". Lo afferma la consigliera comunale Eleonora Meloni (Pd), dopo che, in relazione all'interrogazione depositata dalla stessa consigliera e discussa durante la scorsa seduta del Consiglio comunale, la Giunta del Comune di Udine ha annunciato la destinazione di 250 mila euro per il rifacimento dell'impianto di riscaldamento e raffreddamento dell'Auditorium a valere nel prossimo DUP 2022-2024.

"La comunicazione di destinazione fondi arriva con un ritardo di quasi due anni – precisa la consigliera dem - durante i quali si sarebbe potuto procedere speditamente con i lavori, anche sfruttando le chiusure imposte dall'emergenza pandemica. Purtroppo questa Giunta non riconosce ruolo né dignità ai Consigli di Quartiere né – conclude Meloni - dà adeguata attenzione alle attività di promozione sociale svolte da numerose associazioni proprio in questi poli di aggregazione".