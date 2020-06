'Stati Generali, la tensione Confindustria-Governo non aiuta'

"Il Governo e il Pd sono al lavoro in questi giorni per progettare il rilancio del Paese, ma anche per aiutare nell'immediato famiglie e lavoratori già direttamente colpiti dalla crisi. I toni di Confindustria contro il Governo forse intendono stimolare ma nei fatti creano una tensione che non aiuta a fare meglio. Poiché non c'è all'orizzonte un altro Governo, sarebbe utile mettersi a costruire assieme". Lo afferma la vicepresidente del Pd Debora Serracchiani.

"Salvini ha già provato a saltare in groppa a Bonomi ma - aggiunge la parlamentare - gli imprenditori sanno che l'Europa è l'unica strada per la rinascita economica. Occorre quindi aiutare questo Governo, non metterlo in difficoltà".

"Bonomi ha parlato di 'colpe ed errori commessi da tutti negli ultimi 25 anni', ed è una frase impegnativa per maggioranza e opposizione a livello nazionale. Ma anche per tutte le realtà territoriali che - conclude - sono chiamate a un atteggiamento meditato e moderato".