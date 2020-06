'Stati generali, non partiamo da zero'

"Non partiamo mica da zero, ci sono già dossier aperti su cui stiamo lavorando e che potranno ricevere impulso dagli Stati generali. E non è che il Governo o le commissioni si siano paralizzate perché si dialoga con le parti vitali del nostro Paese. La riforma degli ammortizzatori sociali è un'esigenza che avevamo ben presente, ma che si è manifestata potentemente in questo periodo di emergenza, e la accelereremo". Lo afferma Debora Serracchiani, capogruppo Pd nella commissione Lavoro alla Camera.

"In queste settimane dobbiamo fare presto e bene - aggiunge Serracchiani - tutto quello che serve per arrivare preparati all'autunno, in questo la penso realisticamente come il sindaco Sala. Solo con il Paese in sicurezza potremo cominciare a progettare più a lungo termine, impiegando i fondi dell'Europa".