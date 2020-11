'Stop ai fondi pubblici a chi sfrutta i lavoratori'

“Come già detto, la riforma della Politica Agricola Comune votata al Parlamento europeo non mi piace in quanto poco ambiziosa – afferma l’eurodeputato M5S Marco Zullo - ho deciso comunque di votare a favore perché ritengo possa rappresentare l’inizio di una transazione per una agricoltura più sostenibile".

"E sulla strada di questa transizione voglio condividere e sostenere la posizione della ARI Associazione Rurale Italiana che, pur essendosi scagliata contro l’approvazione di questa PAC, oggi, con atteggiamento costruttivo, ne riconosce alcuni aspetti migliorativi. Mi riferisco al riconoscimento, mai successo fino a oggi, del principio della ‘condizionalità sociale degli aiuti PAC’, ovvero il principio che sancisce che i fondi pubblici debbano essere tolti a chi si macchia di reati legati allo sfruttamento del lavoro. Un principio che dovrà valere non solo in Italia ma in tutti i paesi europei”, conclude l’eurodeputato.