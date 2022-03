'Stop all'accisa sul carburante'

“I parlamentari Lega del Friuli Venezia Giulia in prima linea per chiedere al governo un impegno e intervenire con una misura d’urgenza per sospendere temporaneamente l’esigibilità dell’accisa sul carburante fino al ripristino del livello dei prezzi medi comparabili con quelli dell’ultimo trimestre dell’anno 2019. Una proposta di buonsenso visto che gli aumenti di questo periodo stanno portando maggiori incassi per lo Stato. La mozione presentata al Senato dalla Lega e che ha visto i senatori della Lega Fvg tra i primi firmatari, è un atto necessario per venire incontro ai cittadini e imprese ed è volta anche alla tenuta del nostro Paese in un momento di instabilità e crisi internazionale. Questa è la Lega, partito dei fatti, non delle polemiche", dichiara l’europarlamentare e coordinatore regionale Lega FVG Marco Dreosto.