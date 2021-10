'Stoppato il tentativo di cancellare la legge sulle portatrici carniche'

Nel corso del dibattito sul ddl 145 - che riprenderà nella seduta di domani mattina - l'Aula si è infiammata sull'abrogazione delle norme relative alla Grande Guerra e alla valorizzazione del ruolo svolto dalle portatrici carniche. Norme che alla fine, dopo il ripensamento chiesto dal consigliere di maggioranza Luca Boschetti (Lega), sono state stralciate: lo ha annunciato all'Aula l'assessore alla Cultura, Tiziana Gibelli, al termine di una sospensione della seduta decisa dal presidente, Piero Mauro Zanin, per consentire un chiarimento tra Giunta e capigruppo di maggioranza.

Era stato Enzo Marsilio (Pd) ad animare la discussione generale accusando senza giri di parole la Maggioranza, che con la cancellazione della norma sulle portatrici carniche si macchierebbe, secondo l'esponente dem, "di un insulto alla storia e al sacrificio della Carnia e delle sue donne, che hanno dato la vita per difendere il territorio italiano".

Tema ripreso dal consigliere leghista carnico Luca Boschetti che - pur apprezzando l'emendamento modificativo che su quei punti era stato presentato dall'assessore Gibelli - aveva chiesto lo stralcio dei commi relativi alle leggi su Grande Guerra e portatrici, ricordando il ruolo svolto dalle donne carniche nella Prima guerra mondiale.

Si è arrivati così alla pausa chiarificatrice e allo stralcio. Apprezzato esplicitamente da Antonio Calligaris (Lega): "Ringrazio l'assessore Gibelli per la scelta di confrontarsi in commissione in vista di una norma completa che metta in risalto gli eroi "normali" delle guerre. Nessuno comunque - ha detto ancora Calligaris rispondendo a Marsilio - voleva cancellare la memoria, perché i princìpi di quelle leggi sarebbero rimasti in piedi".

"Messo di fronte alla vergognosa abrogazione di due leggi, sulla Grande Guerra e sulle Portatrici Carniche, il Centrodestra ha dovuto riconoscere l'atto irresponsabile che stava portando avanti, calpestando la storia che ha segnato in maniera drammatica la nostra terra e le nostre comunità. L'assessore Gibelli ha dovuto quindi condividere la nostra iniziativa e ritirare la previsione inserita nel ddl 145, non prima che il presidente del Consiglio, Zanin, fosse costretto a interrompere la seduta e riunire i capigruppo di maggioranza, per mettere una pezza a un'evidente difficoltà in cui si è infilato il centrodestra" affermano i consiglieri dem Diego Moretti (capogruppo), Franco Iacop ed Enzo Marsilio a margine della discussione sul disegno di legge 145.

"L'abrogazione della legge sulle portatrici carniche -evidenziano - avrebbe stracciato un iter, condiviso da tutte le forze politiche, volto a riconoscere il ruolo della donna durante il conflitto mondiale e il sacrificio di queste figure".

"Promuovere il ricordo delle portatrici carniche – esempio di forza, coraggio, solidarietà e dedizione – è un atto doveroso. Biasimiamo il tentativo della Giunta Fedriga di abrogare la legge regionale che ne promuove la valorizzazione della memoria, stoppato dalla ferma opposizione delle minoranze e che ora ritorna all’attenzione della V Commissione. Come Gruppo Consiliare abbiamo presentato un emendamento contrario all’abrogazione della norma che, per quanto necessiti di un’attualizzazione, contempla, però, una serie di iniziative meritevoli per ricordare le portatrici carniche e, in generale, il ruolo delle donne tra le due guerre mondiali", commenta il capogruppo del Patto per l’Autonomia, Massimo Moretuzzo, a margine della discussione sul disegno di legge 145.