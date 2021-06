'Strada in salita per il salario minimo Ue'

“Ci sono Stati come l’Italia che hanno nella contrattazione collettiva tra le Parti l’adeguato strumento per affrontare la questione salariale, ma, al netto della situazione del nostro Paese, ritengo sia necessario verificare l’efficacia di introdurre anche in altri Paesi dell’Unione europea un metodo che consenta un innalzamento delle retribuzioni, garantendo che i lavoratori siano retribuiti in maniera adeguata per assicurare condizioni di vita e di lavoro eque, come nel caso dei cosiddetti working poors”.

Lo ha affermato l’europarlamentare della Lega, Elena Lizzi, intervenendo in Commissione Lavoro (EMPL) sulla proposta di direttiva di salario minimo dell’Ue, un testo con il quale “la Commissione europea intenderebbe affrontare i problemi della povertà lavorativa, del dumpig salariale nel mercato interno e del gender pay gap, un percorso che risulta quanto mai in salita, anche a giudicare dal gran numero di emendamenti presentati (oltre 900), tanto che il Commissario Nicolas Schmit ha parlato di raccomandazioni e non più di direttiva”.

Lizzi esprime “forte preoccupazione su un intervento legislativo o un salario minimo legale che potrebbero avere effetti distorsivi "al ribasso" in sede di rinnovo dei CCNL in scadenza, vanificando gli equilibri raggiunti, a volte faticosamente, tra le parti sociali che tengono strettamente conto dell’andamento economico, nonché dei costi e oneri per ciascun comparto e finire per gratificare le aziende che concorrono esclusivamente agendo sulla leva del costo del lavoro, determinando una corsa alla fuoriuscita dai contratti collettivi”.

“Il salario minimo legale potrebbe comunque rappresentare in alcuni Paesi dell’Est Europa un elemento di contrasto per ridurre la concorrenza sleale e il dumping salariale. La proposta della Commissione europea però appare timida sia perché l’UE in base all’art.153 del TFUE non ha competenza in materia salariale, sia per la difficoltà di fare sintesi fra tutte le realtà coinvolte. Solo nelle prossime settimane –conclude Lizzi- capiremo l’evolversi e il destino della proposta, ma il nostro buonsenso ci fa pensare che sarà ritirata dalla stessa Commissione per non rischiare una bocciatura in Aula di un testo per lei irriconoscibile”.