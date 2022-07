'Strategico garantire assistenza informatica ai Comuni'

"Stiamo continuando a operare per garantire ai Comuni e agli Enti locali del Friuli Venezia Giulia la possibilità di rispondere alle attuali normative sulla sicurezza informatica e di gestire il loro patrimonio digitale in modo più agile. È fondamentale che questi servizi, erogati dalla Regione grazie a Insiel, siano sempre più utilizzati in modo omogeneo su tutto il territorio regionale a vantaggio dei nostri cittadini". Lo afferma l'assessore regionale al Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, Sebastiano Callari, che questa mattina è intervenuto al webinar di presentazione della "Convenzione per servizi di assistenza informatica a favore degli enti locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Gestione delle Plm (20Pgr33)".

Un'iniziativa, organizzata dal Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-government (Sideg), che rientra nell'ambito dell'Azione SEF04 del Programma triennale del Sistema informativo integrato della Regione Friuli Venezia Giulia (Siir).

"La Centrale unica di committenza - spiega Callari - ha recentemente aggiudicato l'appalto per la Convenzione per servizi di assistenza informatica a favore degli Enti locali della nostra Regione. Lo scopo dell'iniziativa è quello di agevolare gli enti locali nella gestione di un settore tanto strategico quanto complesso".

"A causa dell'evoluzione dell'Ict, dell'aumentare progressivo della complessità dei sistemi sia hardware che software, dell'introduzione di nuove disposizioni di legge e di strumenti nazionali ed europei, gli amministratori locali sono infatti in forte difficoltà. Il tutto - sottolinea l'assessore - in un quadro di sempre maggior carenza di personale e di diminuzione costante dei finanziamenti".

Tra i servizi introdotti dalla Convenzione troviamo, tra gli altri, l'inventariazione centralizzata per i cespiti, i processi di identificazione, quantificazione e definizione delle priorità delle vulnerabilità in un sistema, il potenziamento del servizio antivirus e l'estensione ai device mobili, la distribuzione di software centralizzata.

"I processi di innovazione, la competitività, lo sviluppo economico e il progresso culturale e sociale del Friuli Venezia Giulia hanno bisogno di un sistema digitale in grado di rispondere alle sfide che abbiano davanti. Una di queste è certamente il Piano nazionale di ripresa e resilienza che vede i Comuni in prima linea. Senza il supporto tecnico operativo garantito dalla Regione e da Insiel - conclude Callari - gli Enti locali rischiano infatti di non cogliere le opportunità offerte dal Pnrr".