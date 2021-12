'Strategie dell’abitare' a Monfalcone

Il Comune di Monfalcone ha deciso di dedicare una sala ai servizi per i cittadini: dopo lo sportello lavoro e quello di Ater, a gennaio arriva lo sportello abitazione. “Quando si è insediata la giunta, c'erano persone costrette a dormire in macchina perchè non trovavano una sistemazione” introduce così lo sportello abitazione il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint.

"Alle richieste dei cittadini il Comune si è subito mobilitato con l'obiettivo di risolvere definitivamente questo problema. Proprio da questa mobilitazione è nato il bando biennale rinnovabile che ha portato alla collaborazione con l’Agenzia Immobiliare & Tekno Immobiliare Gabbiano. Ci sono persone che non hanno i requisiti per case Ater, per vari motivi, e sono in cerca di alloggi. Era necessario avere qualcuno che li aiutasse a trovare abitazioni e leggere i contratti” dichiara l’Assessore Giuliana Garimberti.

"Il progetto è innovativo, non ci sono altri casi in Italia: concedere uno spazio a una realtà privata che aiuti i cittadini nel trovare una sistemazione. Si tratta di una partnership tra pubblico e privato nata da un bando nel quale si chiedeva oltre che 10 anni esperienza come agenti immobiliari e avere immobili sul territorio, di venire incontro alle esigenze dei cittadini. Ecco quindi che, gratuitamente, i cittadini potranno usufruire dello sportello dal 12 gennaio il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 e il venerdì dalle 10.30 alle 12.30. L’Agenzia avrà il compito di trovare per i cittadini delle soluzioni abitative consone e si impegna a dimezzare le proprie provvigioni in caso di chiusura del contratto".

“Al momento il Comune ha a disposizione 8 case per aiutare le persone in questa situazione, sei sono già occupate - quattro da uomini e due da donne che vivono insieme per limitare le spese - ma sentivamo di dover fare di più” ha concluso il Sindaco.