'Stupisce che il Fvg sia arancione e il Veneto giallo'

“Il Veneto è un vaso di ferro tra due vasi di coccio? Non invochiamo certo manine invisibili, né entriamo nel merito di valutazioni tecniche propedeutiche alle decisioni governative, ma è quantomeno insolito che di tre regioni che sino a qualche giorno fa avevano dati simili, tanto da adottare un’ordinanza congiunta, due – Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna – siano state retrocesse in zona arancione, mentre il Veneto è rimasto in zona gialla. Probabilmente i 21 indicatori giustificheranno queste scelte, e allora il nostro sarà solo banale complottismo destinato a dissolversi”. Lo scrive in una nota il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas.