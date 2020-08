'Stupro di Lignano, anche le vittime minori siano parte civile'

"L'episodio di violenza sessuale consumatasi a Lignano nella notte di Ferragosto, di competenza, quanto al reato, del Tribunale dei minorenni, ripropone la delicata questione della tutela della parte lesa in caso sia minorenne. Una riflessione che proponiamo contestualmente anche alla Conferenza delle Presidenti regionali delle Pari opportunità perché anche di questo si parli presto a livello nazionale", commenta la presidente della Commissione Pari opportunità Fvg Dusy Marcolin.

"Il processo penale nei confronti di imputati minori è un procedimento che risponde, tra l'altro, alla necessità di un trattamento degli accusati che tenga conto della giovane età, degli strumenti riparatori e della possibilità di recupero degli stessi. Si tratta di esigenze che sicuramente sono meritevoli di attenta considerazione e valutazione. C'è però da dire che di fronte al Tribunale dei Minorenni, a differenza di quel che accade di fronte al Tribunale ordinario qualora gli imputati siano maggiorenni, la parte offesa, quando anch'essa di minore età, non gode della possibilità di costituirsi parte civile e, quindi, di far valere questa forma di tutela privatistica, anche in ipotesi di reati tanto gravi quali la violenza sessuale. Riteniamo che su quest'ultimo aspetto, il Legislatore debba aprire una riflessione poiché pensiamo sia necessario garantire, anche di fronte al Tribunale penale dei minorenni, una piena tutela delle parti offese minorenni".

"La costituzione di parte civile, infatti, oltre a prevedere la richiesta di un risarcimento economico e morale del danno, permetterebbe, attraverso il patrocinio di un proprio legale, di far valere in via diretta le proprie ragioni per di più con la possibilità di una ricostruzione di tutte le circostanze legate al reato, che troverebbe fondamento in quelle conoscenze specifiche e peculiari (abitudini famigliari, ambiente sociale e socio economico, rapporto con i genitori, ambito scolastico, livello di maturità, etc) di cui solo la parte lesa può essere a conoscenza e che non può ritenersi e pretendersi possano essere valorizzate esclusivamente dall'esercizio dell'accusa da parte della Procura della Repubblica dei minori".

"In conclusione, permettere alla parte offesa, ovviamente attraverso i legali rappresentanti, di difendersi in proprio, avrebbe anche l'effetto di garantire una parità processuale tra la giusta tutela degli imputati e quella di chi dall'altra parte è stata vittima del reato. Queste considerazioni ci paiono più che mai pertinenti laddove gli imputati minorenni abbiano comunque un'età prossima alla maggiore", conclude Marcolin.