'Stupro di Lignano, spero che i colpevoli paghino senza sconti'

"Profondo dispiacere per la gravità inaudita dell'episodio e totale solidarietà alla vittima: auspico che i colpevoli paghino senza sconti la loro inumanità di fronte alla giustizia". Questo il commento del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in merito alla violenza subita da una giovane ragazza nel corso del fine settimana a Lignano.

"A colpire è inoltre - secondo Fedriga - il fatto che i protagonisti siano minori stranieri non accompagnati con precedenti penali: un dato preoccupante, che lascia aperti troppi interrogativi sulle responsabilità di chi era chiamato a vigilare su di loro e su chi ha pagato le vacanze in Friuli Venezia Giulia a queste persone, entrate peraltro illegalmente nel nostro Paese, ignorando il rischio a cui avrebbero esposto la nostra comunità".

Sul caso di Lignano, in un tweet, interviene anche il leader della Lega Matteo Salvini: "Tre minorenni stranieri, ospiti (a nostre spese) di un centro di Milano e in vacanza (a nostre spese) a Lignano per ferragosto fermati per violenza sessuale su una ragazzina. Viva gli sbarchi e l’integrazione... Roba da matti".