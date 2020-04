'Su plastic e sugar tax il Governo doveva ascoltare la Lega'

"Prima questo Governo s'inventa dal nulla e vota plastic e sugar tax, poi, esattamente come la Lega chiedeva da mesi, la sospende e ha anche il coraggio spudorato di esultare e di prendersi dei meriti. Vergogna. Copiate in ritardo le proposte della Lega per riparare ai vostri errori e cantate anche vittoria. Magari se invece di fare cassa con la scusa inesistente della tutela dell'ambiente questo Governo avesse accettato gli emendamenti della Lega, molte imprese ora sarebbero in condizioni migliori". Lo dichiara la deputata della Lega Vannia Gava, già sottosegretario all'ambiente nell'Esecutivo Conte I.