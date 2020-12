'Su Regeni affermazioni inaccettabili'

"Non possiamo in alcun modo tollerare le dichiarazioni della procura egiziana, prive di rispetto per Giulio Regeni e la sua famiglia, per tutti coloro che credono nella ricerca della verità e nel senso di giustizia, per tutto il lavoro svolto dalla magistratura italiana. Esistono precise responsabilità che Il Cairo non può negare: tutto il Paese, dalle istituzioni ai cittadini, chiede verità e auspichiamo non si fermerà nel farlo". Lo afferma il consigliere regionale del Pd, Diego Moretti commentando le ultime dichiarazioni della procura de Il Cairo che ha respinto le conclusioni della procura di Roma sull'omicidio del giovane ricercatore friulano Giulio Regeni, avvenuto nel febbraio del 2016, che hanno portato 20 giorni fa alla richiesta di rinvio a giudizio per quattro agenti egiziani.

"La posizione su Regeni non può e non deve cambiare. Non deve sfuggire a nessuno come nelle controversie internazionali sia importantissima la presa di posizione dei Governi e delle Istituzioni locali come elemento di pressione perché non venga ostacolata la ricerca della verità: sull'orribile fine di Giulio Regeni venga fatta giustizia".