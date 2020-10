'Subito le zone speciali per il Nordest'

"Il Covid-19 ha colpito non solo sotto il profilo sanitario ma anche sotto quello economico. Pesantemente. E lo ha fatto con danni più evidenti in alcune zone d'Italia già in difficoltà. Per queste zone in particolare, tra cui anche il Nord Est, dal Veneto, specie nel Bellunese, e fino all'area di confine tra Italia e Slovenia, in particolare per Gorizia e il suo territorio, servono oggi misure straordinarie di sostegno all'economia, come la zona economica speciale o la zona logistica semplificata".

"Questo abbiamo chiesto al Governo, con un ordine del giorno al decreto cd Agosto che l’Aula di Montecitorio ha accolto e che ci auguriamo che possa essere reso operativo al più presto. Bisogna, in sostanza, dare applicazione alle norme 46 e 96 del decreto semplificazione, che entrambi abbiamo voluto fortissimamente in fase di discussione di quel provvedimento, e che devono adesso essere applicate. Dopo aver stabilito i presupposti arriviamo al dunque”. Così, in una nota, i deputati di Forza Italia Guido Germano Pettarin e Dario Bond.