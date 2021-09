'Successo per la visita in Fvg di Matteo Salvini'

“Più di mille persone sotto la pioggia incessante a Pordenone, l’accoglienza strepitosa di Trieste, le affollate piazze di Cordenons e Palmanova, confermano che la visita di Matteo Salvini in Friuli Venezia Giulia è stata un successo e che il buon governo della Lega viene premiato dai cittadini. Con la sua presenza, Salvini ha voluto dare la volata ai candidati sindaci del centrodestra, ha voluto ascoltare e raccogliere le istanze delle categorie economiche del Fvg e incontrare le migliaia di militanti e volontari della Lega che sono la struttura portante del nostro partito. Un’importante iniezione di fiducia in vista dell’appuntamento elettorale che vedrà la Lega e il centrodestra sconfiggere - ancora una volta - una sinistra lontana dalla gente e dai territori", dichiara in una nota l’europarlamentare e coordinatore Lega Fvg Marco Dreosto.