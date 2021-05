'Sugli sfratti piccolo passo avanti, ma servono indennizzi'

“Se avessimo voluto veramente sbloccare gli sfratti per morosità che niente hanno a che vedere con la pandemia, avremmo dovuto prendere a riferimento non tanto la data di adozione dei provvedimenti di rilascio quanto invece quella di inizio del procedimento. La mediazione trovata in Senato è comunque un passo avanti. Dal 30 giugno infatti i proprietari potranno tornare in possesso degli immobili per cui il rilascio è stato ordinato prima del 28 febbraio 2020. Per le esecuzioni decise successivamente si dovrà attendere qualche mese in più, tra il 30 settembre e il 31 dicembre. Mesi che peserebbero meno sui proprietari se si fosse deciso di adottare, come proposto dal sottoscritto e da Forza Italia, un sistema di indennizzi per i canoni non percepiti e si fosse cancellata almeno la prima rata dell’IMU 2021. Per ora, invece, stando alle bozze del decreto sostegni bis, l’unico provvedimento in favore dei proprietari è la non imponibilità ai fini fiscali dei canoni per affitti residenziali non riscossi a decorrere dal 2020. Già qualcosa nel nulla”. Così Franco Dal Mas, senatore di Forza Italia.