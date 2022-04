'Sui carburanti il taglio delle accise è una fake news'

Dall'1 aprile, in Fvg è scattato il maxi-sconto carburanti che, sommato al 'taglio' nazionale, ha riportato il costo alla pompa al di sotto dei prezzi praticati in Austria e in Slovenia.

Sulla decisione, però, non sono mancate le polemiche politiche. E, a Gorizia, è scattata anche una singolare protesta. A metterla in scena Manuel Rizzi, ex rappresentante di categoria Faib Fvg e titolare del distributore di via Lungo Isonzo Argentina.

"Questa mattina ho deciso di esporre alcuni cartelli fuori dal chiosco del mio distributore, per ristabilire la verità a livello nazionale, dopo che alcune testate giornalistiche hanno riportato la notizia che Fedriga ha abbassato le accise regionali dei carburanti. Notizia non vera, smentita anche dai comunicati stampa usciti dalle segreterie dei gruppi consigliari del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico".

"Stupisce che Fedriga non abbia preso posizione in merito, chiedendo immediatamente una rettifica a tutte le testate, ma anche assessori della sua Giunta e parlamentari hanno ritwittato gli articoli non corretti, elogiando l’operato del governatore...".

"Mi auguro che la verità venga ristabilita, perché l’operazione del Friuli Venezia Giulia è stata semplicemente quella di aumentare il contributo regionale sul carburante, con un massimo di 8 centesimi in più al litro", conclude Rizzi che, da tempo, è impegnato nella battaglia per interventi risolutivi per la riduzione del costo dei carburanti, in particolare a livello regionale.